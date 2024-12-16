وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الجزائري فرص التعاون والاستثمار بين البلدين



كتبت- دينا كرم:

التقي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، لاستعراض علاقات التعاون الثنائية بين مصر والجزائر، وبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الجانبين، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين في أكتوبر 2022 للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول والمناجم.

كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في قطاع التعدين، خاصة في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير الجزائري، إلى التعاون الناجح والمثمر بين الشركات المصرية والجزائرية ومنها شركة بتروجت ومؤسسة سوناطراك.

ولفت إلى، أهمية استغلال الشركات المصرية للفرص المتاحة بقطاع الطاقة الجزائري ولا سيما في مجالات البحث والاستكشاف، وتطوير الحقول، التكرير، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تسويق الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال LPG وإنتاج وتوليد الهيدروجين، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات في الجزائر.

وجاء ذلك في إطار مشاركة كريم بدوي، في فعاليات الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذي عُقد أمس بدولة الكويت.