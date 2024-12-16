بلتون للتأجير التمويلي تنضم للمنظمة الدولية للتخصيم "FCI"

كتبت- أمنية عاصم:

انضمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، رسميًا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI)، المنظمة العالمية الرائدة في تمثيل خدمات التخصيم وتمويل التجارة الخارجية عن المستحقات التجارية الناشئة من علاقة الحساب المفتوح.

وتابع البيان الذي أرسلته الشركة اليوم، أن "FCI" توفر شبكة دولية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية حيث تمثل حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي.

وتركز (FCI) على دعم نمو القطاع من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بحسب البيان.

ويأتي انضمام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي، والاستفادة من الفرص التي توفرها العضوية في (FCI).

واستكمل البيان، أن هذه العضوية ستمكّن الشركة من الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتطورة التي تتيحها المنظمة مثل "EDIFACTORING 2.0" و"FCIreverse"، ما يعزز دورها في دعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وصرّح أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون القابضة، قائلًا: " إن انضمامنا للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI) يمثل فرصة للتعاون مع أكثر من 400 مؤسسة مالية في 90 دولة حول العالم؛ بما يعزز هذا التعاون توسعنا دوليًا ويتيح لنا الاستفادة من الخبرات العالمية والشبكات الواسعة التي توفرها المنظمة.

وأضاف غنام، أن الإحصائيات تتيح لنا الأسواق التي تصدرها المنظمة فهم أعمق لاتجاهات السوق وتحديات القطاع، مما يسهم في دعم خططنا الاستراتيجية للتوسع إقليميا وتقديم أفضل حلول تمويلية لعملائنا."