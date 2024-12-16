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الرقابة المالية توافق على بدء الفحص النافي للجهالة للدلتا للتأمين

02:23 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الهيئة العامة للرقابة المالية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الدلتا للتأمين حصولها على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة وموافاة الشركة بصورة من هذه الموافقة.

وجاء ذلك وفق البيان المرسل من الشركة للبورصة، بعدما تلقت شركة الدلتا للتأمين عرضًا مقدم على أسهمها من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار وشركة تأمين الوفاء قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على بدء الفحص النافي للجهالة.

وأضاف الإفصاح، أنه تم تكليف المستشار القانونى المعين من قبل الشركة بوضع محددات الفحص عملًا بالقوانين واللوائح السارية والعرض على مجلس إدارة الشركة للاعتماد وكذلك إعطاء الشركة الاستشارات القانونية اللازمة المتعلقة بإجراءات عروض الشراء المحتملة.

واستكمل أنه تم التوقيع على اتفاقية سرية تبادل معلومات مع مقدمي عروض الشراء المحتملة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة.

الهيئة العامة للرقابة المالية الفحص النافي للجهالة الدلتا للتأمين
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