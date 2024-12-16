النفط يتراجع من أعلى مستوى له في أسابيع وسط ترقب لاجتماع "الفيدرالي"

كتبت- دينا كرم:

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وفقا لما نشرته "العربية".

ولكن التراجع كان محدودا، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الموردين الرئيسيين روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 74.28 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر الماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4% إلى 70.99 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، في حديثه للعربية، في مذكرة إن أسعار النفط تعززت بفضل العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط "الأسطول المظلم"، و التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والحصول على الإمدادات الأجنبية لدعم حربها في أوكرانيا.

وتدفع العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات التي تتاجر في النفط الإيراني بالفعل أسعار الخام المباع للصين إلى أعلى مستوياتها في سنوات ومن المتوقع أن تزيد إدارة ترامب المقبلة الضغوط على إيران.

وقال سيكامور، إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية، في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول وسيقدم أيضا نظرة محدثة بشأن المدى الذي يعتقد مسؤولو البنك أنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.

وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.