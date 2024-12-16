شركتا "BP" و"XRG" تؤسسان منصة "أركيوس للطاقة" لتطوير أصول للغاز في مصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركتا "BP" و"XRG" اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة "أركيوس للطاقة"، منصة الغاز الطبيعي الإقليمية، والتي ستبدأ أعمالها بصورة أولية في مصر، حيث تضم محفظتها أصولاً كانت تابعة لشركة "BP" في امتيازين للتطوير، بالإضافة إلى عدد من امتيازات الاستكشاف.

وهذه المنصة تعد مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه "BP" حصة 51%، فيما تمتلك حصة الـ 49% شركة "XRG" الاستثمارية الدولية في مجال الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والمملوكة لشركة "أدنوك"، وسيجمع المشروع بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات لتحقيق هدفهما المشترك بتنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

وقال سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG ، إن هذه الشراكة ستساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون للمساهمة في بناء مستقبل مستدام في مصر ودول المنطقة.



وقال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "BP" ، إن ’أركيوس للطاقة‘ تمثل مشروعا مشتركا يستفيد من نقاط القوة والخبرة لكل من "BP" و"أدنوك"، وأنه يتطلع لمواصلة التعاون والعمل معهم لتنفيذ مشاريع عالية الكفاءة في مصر، والتي توفر فرصاً واعدة لبناء محفظة غاز تنافسية في المنطقة.



وتضم الإدارة التنفيذية لشركة "أركيوس للطاقة" كلاً من ناصر سيف اليافعي، من أدنوك، والذي سيتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي، وكاترينا بابالكسندري، من BP، والتي ستتولى مسؤولية رئيس الشؤون المالية.