انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والبصل الأبيض، الفلفل الرومى والحامي، الخيار، واليوسفي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، فيما استقرت أسعار أغلب الأصناف الأخرى.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيهًا.

البطاطس بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الكوسة بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و23 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي بين 6 و20 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 26 و36 جنيهًا.