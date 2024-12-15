غرفة دمياط تبحث دعم قطاع الأثاث عبر خط "الرورو" والتصدير إلى أوروبا

كتبت- دينا خالد:

نظمت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، ندوة اليوم للتعريف بخط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء تريستا الإيطالي، بحضور طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من تجار دمياط والمهتمين بالتصدير إلى السوق الإيطالي.

وأكد فايد، على أن خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، مشيرًا إلى أنه يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام.

وأضاف فايد، خلال كلمته بالندوة أن هذا الخط يسهل عملية تداول الحاصلات الزراعية، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.

واكد الحضور، على أهمية خط الرورو في دعم المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة، لا سيما في مجالات الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات.

وأضاف فايد، أنه سيتم تحديد موعد يوم 26 ديسمبر لزيارة ميناء دمياط للاطلاع على تجهيزات السفن وخط الرورو الجديد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، ومنها قطاع الأثاث، من خلال تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

في نفس السياق، أوضح طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن بدء تشغيل خط الرورو في 5 ديسمبر 2024 يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.

كما استعرض عدلي أبرز إنجازات الميناء، من بينها، توفير أقفال إلكترونية للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات، بما يشمل التحكم في درجة الحرارة والرطوبة، وإدراج ميناء دمياط ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية للخط.