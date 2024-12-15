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المؤشر الرئيسي يهبط في ختام جلسة اليوم الأحد

03:15 م الأحد 15 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.06 % إلى مستوى 30776 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 163.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 89.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 73.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.18% إلى مستوى 30795 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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