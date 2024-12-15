في 8 خطوات..ماذا تفعل عند حدوث تسرب للغاز في منزلك؟

كتبت- دينا كرم:

مع انخفاض درجات الحرارة بدخول فصل الشتاء، يزداد استخدام المواطنين للغاز الطبيعي، عن طريق البوتجازات أو السخانات لأغراض مثل الاستحمام، وقد تحدث أحيانا حوادث تسرب للغاز مما يشكل خطرا كبيرا علي حياة الأفراد، وقد يكون التسرب نتيجة عطل فني، أو خطأ في الاستخدام.

ولكن الأهم هو أن تتعرف على الخطوات الصحيحة للتعامل معه لحماية نفسك وأفراد أسرتك من اي مخاطر محتملة، لذا يستعرض" مصراوي" أهم الخطوات التي يجب اتباعها فور اكتشاف تسرب للغاز.

وغاز الميثان (الغاز الطبيعي)، هو غاز يستخدم في السخانات والأفران وأجهزة الطبخ المنزلية، فهو غاز سهل الاشتعال وطاقة نظيفة، لكنه يحمل في نفس الوقت مخاطر عديدة، في حال لم يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة.

وهناك مجموعة من النصائح تقدمها شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، حول ما يجب عمله وكذلك التصرف السليم، في حال اشتمام رائحة غاز متسرب:

1 - استخدم حاسة الشم

الأنف هو جهاز الإنذار الأول عند التعامل مع تسرب الغازات السامة، ويمكن بسهولة شم رائحة الغاز عند تسربه، ولا يجب إهمال هذه الرائحة عند الشعور بها.

2 - تجنب إصدار أية شرارة

عندما تشم رائحة غاز متسرب، تجنب إشعال الولاعات أو أي مصادر للنار، ولا تضغط على أي مفتاح كهربائي، وابتعد عن الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تصدر شرارة.

3 - فتح النوافذ على مصرعيها

سارع إلى فتح الأبواب والنوافذ لتشتيت الغاز المتسرب، ومنعه من الاحتباس.

4 - إغلاق مفتاح الغاز

من الضروري إغلاق مصدر الغاز على الفور لوقف التسريب، وفي حال لم تتمكن من العثور عليه، اتصل برقم طوارئ الغاز علي رقم 129 ليعطيك التعليمات الصحيحة.

5 - طلب مساعدة المختصين

في حال استمرار التسريب، لا تحاول أن تحل المشكلة لوحدك، بل اتصل بالمختصين في طوارئ الغاز علي رقم 129 واطلب مساعدتهم على الفور، لتجنب حدوث أي كوارث.

6 -إخلاء المنزل

إذا استمرت المشكلة، من الضروري إخلاء المنزل، خوفاً من حالات الاختناق، وتحسباً لأي حريق يمكن أن ينشب في المكان.

7 - الجيران

في حال وقوع الضرر في منزلك فلن يقتصر على منزلك فقط، بل يمكن أن يمتد إلى منازل الجيران، لذلك يجب إعلامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

8 -التأكد من خلو المكان

لا تغادر المنزل، حتى تتأكد من مغادرة الجميع، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، واترك المكان خالياً للمختصين للتعامل مع المشكلة.