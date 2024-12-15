لأول مرة.. بيتكوين تتخطى 102 ألف دولار

كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 0.79 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 102.41 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 39 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم.

كان إريك ترامب قال في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية إن البيتكوين مستمرة في زيادة شعبيتها ورفع سعرها وإن بإمكانها -وبسهولة- الوصول إلى 200 ألف دولار، مرجحاً تخطيها هذا السعر بكثير في الوقت المناسب.

وتلقت بيتكوين أكبر دعم لها بعد تعهد دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ببناء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة وأن واشنطن ستكون عاصمة العملات المشفرة بعد وضع السياسات والقوانين المنظمة لها.