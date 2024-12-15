رغم المزايا.. عدم دعم كافة أجهزة الموبايل لشريحة "eSIM" يحد من انتشارها

كتبت- آية محمد:

قال حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية السابق، لـ "مصراوي" إنه رغم من مزايا شريحة eSIM الإلكترونية التي تم إطلاقها في السوق المصري قبل أيام التي تعد بديل أفضل عن الشريحة التقليدية، فإن هناك تحديات تعوق انتشارها في السوق.

وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في أن الأجهزة التي تدعم تلك الشريحة غير منتشرة بشكل واسع، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأجهزة الحديثة مقارنة بالقدرة الشرائية للمستهلكين.

قبل 10 أيام أطلق شركات الهاتف المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري- فودافون وأورنج، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات (we) للعملاء.

وتوفر شركات الاتصالات شريحة eSIM بين 330 جنيها إلى 350 جنيها للشراء وتتوافق مع بعض أنواع الهواتف الذكية الجديدة ولا يمكن تفعيلها في هاتف قديم حيث أنها ستكون مدمجة في الهاتف.

مزايا الشريحة

وأوضح الليثي أن، من مزايا الشريحة الإلكترونية eSIM غير قابلة للسرقة أو التلف كونها مدمجة داخل الهاتف، مما يزيد من مستوى الحماية مقارنة بالشريحة التقليدية القابلة للإزالة والتبديل.

وأضاف الليثي أن، هذه الشريحة توفر حماية أكبر ضد محاولات الاختراق والتجسس، حيث تتولى الشركة توفير الحماية من الفيروسات والتهديدات الإلكترونية، مما يسهم في مكافحة المخاطر التي قد تواجه الأجهزة.

وأشار الليثي إلى أن، الشريحة التقليدية لا تتيح نفس مستوى الحماية، كما أنها لا تعمل على حل مشكلات الشبكة المتداولة لشركات المحمول، بسبب أن مشكلات الشبكات يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة مثل الألياف الضوئية والمحطات الأساسية.

وأوضح أن، شريحةeSIM تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس "5G " والتي تتيح سرعة أكبر في التعامل مع البيانات وتقدم خدمات أكثر تطورًا، مما يسهم في تحسين جودة الاتصال وتقليل مشاكل انقطاع الشبكة.

وأضاف الليثي أن، رمز الاستجابة السريعة " QR code " الخاص بالشريحة صالح لمدة 5 أيام ومن الممكن أن تعمل الشركات على مد تلك المدة حتى يستطيع المواطنين تفعيله في أي وقت.