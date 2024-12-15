حتى 1400 جنيه .. مع اقتراب "الكريسماس" أسعار الديك الرومي في الأسواق

كتبت- آية محمد:

مع اقتراب موسم احتفالات أعياد "الكريسماس"، استقرت أسعار الديك الرومي، عند نفس مستويات العام الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن أسعار الديك الرومي الحي تتراوح حاليًا بين 95 و100 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر الديك الرومي المبرد من 148 إلى 155 جنيه.

ويتراوح وزن الديك الرومي بين 7 و14 كيلو، ويتراوح سعره بين 665 جنيها و1400 جنيه، باختلاف الوزن ومن السعر من منطقة لأخرى، بحسب السيد.

وأضاف السيد أن هذه الأسعار تعتبر قليلة بالنسبة لتكاليف تربيتة العالية حيث أنه يحتاج إلى أعلاف تحتوي على نسبة 28% بروتين على الأقل.

وأوضح السيد، أن 2 كيلو و100 جرام علف يقومون بإنتاج كيلو لحم.

وأرجع السيد انخفاض الأسعار إلى ضعف الإقبال في الفترة الحالية.

وتوقع السيد زيادة الإقبال في الأيام المقبلة، والتي قد تؤدي إلى رفع السعر ليصل إلى 110 جنيه للكيلو.

وتابع السيد أن سعر الكتكوت الرومي متغير حسب عمره، حيث يتراوح سعر الكتكوت عمر يوم بين 185 و195 جنيه، بينما يرتفع السعر إلى حوالي 240 جنيه عند بلوغ الكتكوت عمر الفراق.

وأشار السيد أيضًا إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من الديك الرومي خاصة من فرنسا وتونس، ويشهد السوق إقبالا أكبر على الديك الرومي الأبيض.