كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2024-12-15، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4355 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3810 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3266 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2540 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1814 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 135434 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30480 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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