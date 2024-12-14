شركات المحمول الأربعة تتيح الدفع بخاصية "Apple Pay".. تعرف على التفاصيل

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركات الاتصالات الأربعة عن توفير خدمة "Apple Pay" لعملائها بطرق مختلفة، وهي خدمة دفع إلكتروني مقدمة من شركة آبل، تهدف إلى تقديم بديل آمن ومريح للنقود والبطاقات التقليدية.

وتسمح هذة الخدمة للمستخدمين إجراء عمليات دفع آمنة وسريعة باستخدام الأجهزة الذكية مثل آيفون، آبل واتش، آيباد وماك، وتعتمد الخدمة على تمكين المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت أو التطبيقات.

وتدعم البنوك الثلاثة بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك الاهلي المصري تلك الخدمة.

شركة المصرية للاتصالات "وي"

وأعلنت شركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة خدمة Apple Pay لعملائها.

ويمكنهم استخدام الخدمة لشحن الرصيد، ودفع الفواتير، وتجديد الباقات (موبايل، إنترنت منزلي، وخط أرضي) عبر تطبيق My WE أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وللدفع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم أو تطبيق My WE يجب اختيار Apple Pay كخيار للدفع.

ثم تأكيد عملية الدفع باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز المرور الخاص بالعميل إذا طُلب منه ذلك.

وتلك الخدمة متاحة لجميع عملاء "وي" سواء كانوا عملاء لديهم حساب على الموقع الإلكتروني أو تطبيق My WE أو مستخدمين ليس لديهم حساب، ولكن يجب أن يكونوا من مستخدمي أجهزة آبل التي تدعم خاصية Apple Pay.

إي آند مصر

وأعلنت شركة إي آند مصر إتاحة شراء العروض من قسم "عالم العروض" بالتطبيق الخاص بهم عن طريق خدمة Apple Pay، ولظهور خيار الدفع بواسطة Apple Pay يجب استخدام هاتف يدعم هذه الخدمة، كما يجب تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

أورنج مصر

كما أعلنت شركة أورنج مصر عن توفير دفع الفواتير، والشحن، وغيرها من الخدمات التي تقدمها داخل فروعها عن طريق خدمة Apple Pay.

فودافون مصر

وأعلنت شركة فودافون مصر عن إضافة خدمة Apple Pay كوسيلة دفع جديدة لدفع الفواتير، وشحن الرصيد، والخدمات الأخرى التي تقدمها داخل فروعها.

وأوضحت الشركة أن العملاء الذين يمتلكون أجهزة آبل يمكنهم استخدام الخدمة للدفع عبر أجهزة نقاط البيع (POS Machines) التابعة لبنك مصر فقط.