وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع اليايات ومهمات وسائل النقل

كتبت- أمنية عاصم:

زار محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث اطلع على منتجاتها من اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل.

وتساهم في تلبية احتياجات قطاع النقل خاصة عربات قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و الأتوبيسات وسيارات الركوب والنقل، بالاضافة إلى يايات المعدات والماكينات الصناعية.

وأجرى شيمي، جولة في مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل ومعمل الاختبارات الميكانيكية، وقسم الشبكة المعدنية، وقسم القطع بالليزر بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد شيمي، على ضرورة تكثيف العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع وتحسين جودة المنتجات و تنافسيتها واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، وتعزيز الإنتاج المحلي من اليايات ومهمات وسائل النقل.

وياتي ذلك، في إطار دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة المكون المحلي في المركبات، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير وفتح أسواق جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مزيد من التكامل والتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، بحسب الشيمي.

وأشار الشيمي،إلى أهمية التحسين المستمر لبيئة العمل والالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاستدامة والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة، معربا عن تقديره لجهود العاملين في الشركة.

يذكر، أن شركة اليايات تأسست عام 1958، وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمها بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج تيل الفرام.