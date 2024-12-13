انخفاض أسعار اللحوم والدقيق والعدس والزيت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عبادة الشمس، والعدس، واللحوم، وزيت الذرة، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفع سعر اللبن السائب والجبن الأبيض، والجبن الرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.36 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 53.5 جنيه، بتراجع 2.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.6 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 81.92 جنيه، بتراجع 6.23 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.16 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.59 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 59.09 جنيه، بتراجع 6.37 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 99.08 جنيه، بتراجع 4.83 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.58 جنيه، بتراجع 11.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.76 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.47 جنيه، بزيادة 54 قرش.

كيلو الفول السائب: 44.77 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.44 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.63 جنيه، بزيادة 4.22 جنيه

كيلو اللبن السائب: 30.74 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 93.45 جنيه، بتراجع 22 جنيه.