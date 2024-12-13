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76 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

11:12 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و76 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و95 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 330 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًات.

أسعار الأسماك اليوم الموقع الرسمي لسوق العبور المأكولات البحرية سعر كيلو السمك البلطي
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