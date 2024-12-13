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سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات الجمعة

10:17 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2547 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3275 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3820 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4366 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2682دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

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