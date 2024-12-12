هل تنعكس تحركات الدولار على أسعار السلع؟ شعبة المستوردين توضح

كتبت- دينا كرم:

قلل متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثير الزيادة الحالية في سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 1% على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأضاف متي في حديثه مع "مصراوي"، أن هذا الارتفاع الضئيل لا يبرر أي زيادات في الأسعار في الوقت الحالي، معتبرا أن أي استغلال لهذه الزيادة البسيطة في سعر الدولار، لرفع الأسعار يعد تصرفا غير مبرر وجشعا من بعض التجار.

كان سعر الدولار شهد قفزات متتالية خلال بداية الشهر الجاري ليكسر حاجز 50 جنيها لكل دولار قبل أن يلامس نطاق 51 جنيها بنهاية تعاملات البنوك اليوم بسبب زيادة الضغط على شراء العملة واتساع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

غير مقلق إلا إذا وصل لـ55 جنيها

وأشار بشاي، إلى أن تأثير ارتفاع الدولار على السلع لن يظهر بوضوح إلا إذا وصل سعر الدولار إلى 55 أو 56 جنيهًا، في هذه الحالة، قد ترتفع الأسعار ويكون لها مبرر طبيعي.

وأوضح ان، الأسعار قد ترتفع في حالات أخرى، منها إذا زادت المواد الخام، التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك علي تدبير الدولار للمستوردين، حينها سننتظر ارتفاع طبيعي في الأسعار.

حتى الآن الوضع مستقر نسبيا بشرط استمرار المواد الخام العالمية على أسعارها الحالية دون أن تشهد زيادة في السعر، واستقرار سعر الدولار محليًا عند هذا المستوي، دون زيادة أخرى، وفق ما قاله بشاي.