بعد قفزة الدولار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء ينصحون

كتبت- دينا كرم:

نصح خبراء سوق الذهب المستهلكين بزيادة الاستثمار في الذهب وسرعة شرائه بأي سيولة متوفرة لديهم وسط توقعات بزيادة سعره خلال الفترة المقبلة بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

كان الدولار قفز مقابل الجنيه بنحو 2% خلال آخر أسبوعين ليلامس مستوى قياسي 51 جنيها بنهاية تعاملات البنوك اليوم، وسط زيادة الضغط على شراء العملة.

كان رجال الأعمال نجيب ساويرس توقع في وقت سابق مواصلة أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة وسط زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وعلى مستوى العالم، ونقص المعروض مقابل زيادة الطلب، واستحواذ الصين وروسيا على نصف مشتريات المعروض من الذهب تحوطا من هيمنة الدولار.

سرعة الشراء وبأي قيمة

نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب،" لمصراوي"، المستهلكين بسرعة الشراء في الوقت الحالي وبأي قيمة أو سيولة يمتلكونها، وسط زيادة سعر الدولار.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأوضح ميلاد إن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا طويل الأجل، حيث يحتفظ الذهب بقيمته ويعد ملاذًا آمنًا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية.

وأشار الي أن، شراء الذهب بأي صورة سواء في سبائك أو جنيهات ذهب، أو مشغولات -حلق أو خاتم- يحمل نفس المزايا، فهو في النهاية ذهب ويظل محتفظا بقيمته.

كما تتوافر سبائك بوزن ربع جرام بسعر 1200 جنيه، لتكون في متناول صغار المستثمرين من الأفراد، وفق ما قاله ميلاد.

كما وجه ميلاد نصائح، للمستهلكين بعدم اللجوء إلى بيع الذهب إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدًا أنه وسيلة فعّالة لحفظ قيمة الأموال.

أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على المستويين العالمي والمحلي، حيث سجل سعر الذهب عالميا 2715 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق ما قاله ميلاد.

زيادات متوقعة

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا مع ميلاد في أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات إضافية في أسعار الذهب، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد واحتفالات الأعياد التي تزيد من الإقبال على الشراء.

وأضاف نجيب لمصراوي: "إذا كنتم تخططون للزواج أو الخطوبة فإن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء، لأن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر مع زيادة الطلب الفترة المقبلة".

وأوضح أن ارتفاع سعر الذهب عالميًا وزيادة سعر الدولار يرفعان الأسعار محليًا بشكل مباشر، ناصحا الأشخاص الذين لديهم سيولة مالية بشراء الذهب الآن لأنه أنسب وقت في ظل وجود مؤشرات بارتفاع اسعاره الفترة المقبلة.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3870 جنيها للجرام، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30960 جنيها.