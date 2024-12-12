تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 12 ديسمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4369 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4428 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3874 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3321 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30996 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.