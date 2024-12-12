خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والبيض وأسعار الذهب تواصل الصعود

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الباذنجان والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

110 جنيهات لكيلو البوري..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس