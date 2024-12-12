بريميم هيلثكير ترفع رأس المال المرخص به لـ 11.4 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب أنه تم الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 315 مليون جنيه لـ 11.4 مليار جنيه.

ووفقا الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة، فإنه تم الموافق بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 81.48 مليون جنيه لـ 2.36 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.28 مليار جنيه بواقع 28 سهم تقريبًا لكل سهم بإصدار عدد 22.81 مليار سهمًا قيمة كل سهم 10 قروش.

وتابع الإفصاح، أنه سيتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا أو/ و الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين مع أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ومنح الحق في تداول حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلًا الأسهم الأصلية بدون مصاريف إصدار.