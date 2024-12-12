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سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

12:47 م الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيها بمنتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2580 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3317 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3870 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4423 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18 % إلى نحو 2713 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

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