جي اي زد مصر تحتفل بختام المرحلة الأولى لمشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية

كتب- مصراوي:

احتفلت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، بالانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوكالة في المتحف القومي للحضارة المصرية الاثنين الماضي، لتسليط الضوء على حصاد 4 سنوات من التنمية الحضرية والمستدامة في ثلاث محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وأسيوط".

حضر الاحتفالية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

كذلك شارك في الحفل المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ولورينزو فينجوت هارينجتون – مدير فريق التحول الأخضر والمستدام، ضمن وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وكارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة.

وقال لورينزو فينجوت هارينجتون – مدير فريق التحول الأخضر والمستدام، وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد سيواصل دعمه للعمليات في مجال التنمية المجتمعية بمصر، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية

كشف لورينزو عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الكامل للمرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، منوها إلى أن الاتحاد خصص ميزانية بقيمة 75مليون يورو خلال نوفمبر الماضي لتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في المناطق المعرضة بشكل خاص للهجرة المنتظمة بمصر، لكن لم يتم استخدامها حتى الآن.

فيما شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وأوضح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير عدد من المناطق الحضرية في 3 محافظات بنجاح. وكشف عن بدء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي في 4 محافظات هي الجيزة وأسوان والقليوبية والإسكندرية بميزانية تصل إلى 22 مليون يورو خلال يناير 2025.

من جانبه، قال كارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إن مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، والذي يتم تنفيذه بواسطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد مصر" مثالا بارزاً على التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" وصندوق التنمية الحضرية".

وتابع قائلا: " على مدار السنوات الأربع الماضية، تصدى المشروع لتحديات حضرية من خلال تبني نهج تشاركي متكامل من أجل استفادة أكثر من 750 ألف مقيم في ثلاث محافظات".

وأوضح، أنه منذ عام 2020، نفذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية 17 إجراء في تطوير البنية التحتية، و15 تنظيم إداري وحضري في المناطق المستهدفة بمحافظات المرحلة الأولى.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل وخدمات الشباب والبيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، كما تم تمكين أكثر من 800 مشارك من خلال برامج التدريب المهني، كذلك تحسين مرافق صحية تخدم حالياً أكثر من 140 ألف نسمة

ولفت إلى أنه تم أيضاً توفير بيئات تعليمية أفضل لأكثر من 7300 طالب من خلال ترميم المدارس وبناء مباني جديدة، فضلا عن تمكين أكثر من 185 ألف مقيم من الاستفادة من المساحات العامة التي تم احياؤها.

وقال إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل محافظات "الجيزة والإسكندرية وأسوان" لمواصلة مهمة المشروع في معالجة التحديات الحضرية وتحسين الظروف المعيشية.

وقال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي موفقة للغاية علي حد تعبيره، خاصة وأنها تهدف إلي تشغيل أكبر عدد من الأفراد لدعم المجتمع داخليا ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين المحافظات .

وأوضح أبو النصر أن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتم من خلال تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل لدى الشباب وتمكينهم من سوق العمل.

ولفت إلي أن المحافظة نفذت 4 مشروعات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي منها تطوير موقف أبنوب وتحويله إلي سوق حضارية .

وتابع: نتعاون مع (جي اي زد) مصر أيضا في تطوير واستكمال جزء من انشاءات إحدى المدراس، بالإضافة إلي تحديث مركز شباب وبناء مكتبة رقمية لتطوير المنظومة الرياضية والترفيهية والتعليمية للوصول إلي مرحلة متقدمة من التنمية البشرية.

وألمح إلي أن المنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة ومدارس الشركة المصرية للاتصالات we التي تأسست خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تأهيل أكبر عدد من العمالة الفنية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحاسب الآلي .

قالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، منوهة أن الفترة الماضية شهدت تطوير منطقة السوق القديم في مدينة إدكو بالمحافظة والذي يعد أكبر تجمع لبيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بسعة أكثر من 100 باكية.

أوضحت د جاكلين أنه تم تطوير السوق ليصبح بتصميم عصري وبنية تحتية قوية، ويتخذ مظهرا حضاريا وعمليا، مع اتاحة اولوية لجمع مخلفاته بشكل مستمر للحفاظ عليه كواجهة حضارية في البحيرة.

أشارت إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها المحافظة شملت أيضا تطوير حديقة إدكو، وخاصة أن المدينة لم تشهد وجود حديقة عامة بالشكل المناسب لها، وتم تجهيز الحديقة بشكل مناسب للمدينة على مساحة كبيرة وتجهيز مساحة للأطفال ومكتبة داخلية، فضلا عن تطوير ورصف شارع رئيسي يربط بين الحديقة والسوق.

أضافت، أنه تم تدريب مجموعة من العاملين في الجمعيات الأهلية على الخبرات والقدرات الفنية في تشغيل وإدارة الحديقة للحفاظ عليها وتطويرها بشكل مستمر.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن هناك نماذج ناجحة للتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد مصر" وصندوق التنمية الحضرية، منها تطوير المدارس في القرى البعيدة والأكثر احتياجا مثل مدينة الخصوص.

وعلق قائلا: نهدف إلى استمرار التعاون مع صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية لتطوير المناطق الأكثر احتياجا مثل الأسواق العامة وتحويلها إلى حضارية تقدم خدمات تناسب المواطن المصري.

أوضح أنه جاري العمل على تطوير أغلب مدن محافظة القليوبية، حيث تم إنشاء ممشى أهل مصر في مدينة بنها، وكذلك تم تطوير جزء كبير من مناطق شبرا، وجاري العمل على تحديث أخري مطلة على ضفاف نهر النيل لتصبح متنفساً للمواطنين.

وتابع: تعمل محافظة القليوبية كذلك على تطوير القناطر الخيرية بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة، لتكون وجهة سياحية داخلياً وخارجياً، إلى جانب التعاون مع صندوق التنمية الحضرية على تطوير المناطق كثيفة السكان لتطوير الشوارع والحدائق وإضافة مساحات خضراء عامة لأهل المحافظة، وذلك بتكثيف الجهود مع مختلف الجهات المانحة.

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن أسوان تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية لخطط تطوير عواصم المحافظات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية.

أضاف كمال أنه تم تجهيز مجموعة من المشروعات التنموية لتنفيذها ضمن الخطة، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وكشف عن خطة المحافظة إنشاء أسواق جديدة لضم الباعة الجائلين فيها، على أن تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المشروع بالكامل بداية من أعمال الإنشاءات مرورا بمرحلة التشغيل وأخيرا تدريب الشباب من العاملين في الجمعيات الأهلية لثقل خبراتهم في إدارة وتشغيل مثل هذه الأسواق بشكل مستدام.

أوضح أن من بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها تخص البنية التحتية في قرى تابعة لمحافظة أسوان وخاصة في قطاعي المياه والصرف الصحي.