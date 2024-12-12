"دانا غاز" تستلم دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من مستحقات عملياتها في مصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت "دانة غاز"- أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط- اليوم استلام دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، وفق بيان منشور علي موقعها الالكتروني.

وستتمكن دانة غاز، بعد استلام هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، والذي يمثّل خطوة هامة ضمن مسيرتها داخل البلاد.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو الماضي، ضمن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي.

والشركة تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلًا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة، وستُسهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة.

وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر ستة آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة غاز مصر.

وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار أمريكي للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، إن هذه الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في مصر، ستسهم في تعزيز إمدادات الغاز المحلية، كما ستخلق قيمة اقتصادية كبيرة، مع ضمان تحقيق وفورات مادية ملموسة لصالح البلاد.

وأضاف أن الشركة تركز حاليًا وبشكل مكثّف على البدء في تنفيذ برنامج العمل الذي سيعزز الإنتاج ويرفع مستويات الاحتياطات.

وأِشار ريتشارد إلى أن الدفعات المستقبلية تعد التي سنحصل عليها عاملًا هامًا لتمكيننا من التنفيذ الناجح للمراحل التالية من اتفاقية دمج مناطق الامتياز حيث تُسهم الدفعة الأخيرة المستلمة من الحكومة المصرية في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز سيولتها النقدية.وتحسن مستويات السيولة لدى الشركة سيتيح لها النظر في إمكانية استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهمينا.

دانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشاف وإنتاج ونقل في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطيات مؤكدة ومحتملة، تفوق المليار برميل نفط مكافئ ومعدل أنتاج يومي يقارب الـ60 ألف برميل نفط مكافئ.