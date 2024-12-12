ارتفاع أسعار النفط ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل توقعات زيادة الطلب من الصين- ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم- بعد إعلانها إتباع سياسة تيسيرية لتحفيز الاقتصاد.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.48% بنحو 35 سنتا مسجلة 73.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:37 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أي 0.38 % إلى 7.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:38 بتوقيت جرينتش.

وتم تداول النفط في نطاق ضيق على مدى الشهرين الماضيين، متأثراً بالصدمات الجيوسياسية والتوقعات بأن الطلب المتضائل، بما في ذلك في الصين أكبر مستورد للخام.

وسيؤدي إلى وفرة في المعروض العام المقبل. ووجد الخام بعض الدعم من الأسواق الأوسع يوم الأربعاء، بعد أن دعمت بيانات التضخم الأمريكية الجيدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط، هذا الشهر، بحسب" الشرق بلومبرج"