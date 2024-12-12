"أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط للشهر الخامس توالياً

كتبت- دينا كرم:

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام للشهر الخامس على التوالي، وذلك بمقدار 210 آلاف برميل يومياً، بحسب تقرير صادر أمس الأربعاء، وفقا لما نشرته" الشرق بلومبرج".

وفق التقديرات الجديدة، يُتوقّع أن ينمو الطلب بنهاية 2024 عن العام الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يعني خفضاً إجمالياً بمقدار 27% خلال 5 أشهر.

ويمثل تقليص "أوبك" لتوقعات نمو الطلب في تقرير الشهر الجاري ضعف الخفض البالغ 100 ألف برميل يومياً في كل من تقارير الأشهر الأربعة السابقة.

وهذا التقرير هو الأول بعد أن أعلنت المنظمة عن تجديد تعيين هيثم الغيص، أميناً عاماً لفترة أخرى مدتها 3 سنوات، تبدأ من أول أغسطس 2025.

كما يأتي بعد أن أرجأ تحالف "أوبك+" وللمرة الثالثة سلسلة زيادات الإمدادات، التي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة 180 ألف برميل يومياً في يناير، إلى أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، عقدت السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعاً افتراضياً، قررت بختامه تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025.

وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، وفق بيان صدر عن التحالف حينها.