سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيها ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2564 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3296 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3845 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4395 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11 % إلى نحو 2715 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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