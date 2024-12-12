كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4395 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3845 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3296 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2564 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1831 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 136678 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30760 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24 % إلى نحو 2700 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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