8 جنيهات.. شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، لمصراوي، إن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الكيلو إلي 76 جنيهًا، مقابل 68 جنيها قبل الزيادة، أي بزيادة 8 جنيهات.

وأضاف عبد العزيز، أن السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار هو تأثر السوق المحلي بزيادة سعر الدولار التي شهدها السوق المصري الايام الماضية، والذي يتسبب في رفع تكلفة الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بنحو 600 جنيه للطن، حيث ارتفع السعر ليسجل 21,200 جنيه للطن، مقابل 20,600 جنيها قبل الزيادة.

وأوضح عبد العزيز، أن هذه الزيادة غير مبررة، خاصة أن السوق لم يشهد استيراد شحنات جديدة خلال الفترة الأخيرة، وأن المشكلة تكمن في أنه بمجرد ارتفاع الدولار، تبدأ الأسعار في الصعود برغم أن هناك مخزون استراتيجي يكفي لثلاثة أشهر، ولكن إذا انخفض الدولار، فلم نشهد نفس الاستجابة في تراجع الأسعار.

وشدد السيد، على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق، لمنع أي استغلال أو زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يتطلب ضبط تكاليف الإنتاج ومراقبة حركة السوق.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الطلب على الدواجن يرتفع عادة بنسبة 10% إلى 15% خلال فترة أعياد الميلاد، وبنسبة 25% الي 30% في شهر رمضان، ما يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.

وأوضح السيد، أنه من الممكن أن ترتفع الأسعار الفترة المقبلة نتيجة برودة الطقس، والحاجة إلى تدفئة المزارع، موضحا أن سعر الكتكوت الأهالي يسجل 25 جنيهًا، بينما كتكوت الشركات بسعر 39 جنيها، بينما بلغت كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا، والبلدي بسعر 160 جنيها.