جهينه تشارك في منتدى الأعمال المصري الدنماركي لتعزيز التعاون الاستثماري

كتبت- دينا خالد:

شاركت جهينه للصناعات الغذائية، في منتدى الأعمال المصري الدنماركي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، من خلال حضور نيلس ثومسن، المدير التنفيذي للشركة.

ويأتي ذلك، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السيس، إلى الدنمارك وشهد المنتدى حضور وفد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مصرية ودنماركية، بحسب بيان من شركة جهينة اليوم الأربعاء.

ويهدف منتدى الأعمال المصري الدنماركي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تسهيل استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر، لاسيما في مجالات البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية.

كما يسعى المنتدى لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع جهود مصر في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ونقل وتداول الطاقة المتجددة.

يساهم المنتدى أيضًا في دفع الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري. كما يركز على جذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الجاذبة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تقديم الدعم الحكومي والتسهيلات للشركات الدنماركية الراغبة في العمل بمصر. ويسعى المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو والتنمية المستدامة في كلا الاقتصادين.

وتواصل جهينه التزامها بتوسيع آفاق شراكاتها الدولية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الخارجية خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأضافت جهينة، أنها تعمل على تعزيز وجودها في السوق المصري ودعم مشروعات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصاد.