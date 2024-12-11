الصادرات المصرية ترتفع بقيمة 10.2% خلال شهر سبتمبر الماضي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري، إلى 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاربعاء.

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 10.2% حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع، إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 146.5%، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7% ، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 42.1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، البترول الخام بنسبة 66.0%، وأسمدة بنسبة 40.2%، وفواكه طازجه بنسبه 8.8%، وقضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0%).

وارتفعــت قيمة الواردات بنسبـة 16.9%حيــث بلغــت7.86 مليار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع، إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البترول بنسبة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 20.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.7%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، ( قمح بنسبة 22.3% ، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪ ، ذرة بنسبة 25.9 %).