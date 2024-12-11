كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل سعر الذهب أمس ارتفاعه.

يذكر أن سعر الذهب أمس واصل ارتفاعه، وزاد الجرام بنحو 20 جنيه بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4338 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3253 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2530 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1807 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 134901 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30360 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.08 % إلى نحو 2689 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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