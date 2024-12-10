تعرف على أكثر لحظات الكرة بحثًا على جوجل خلال 2024

كتبت- آية محمد:

أعلنت Google اليوم عن قوائم البحث الأكثر شيوعًا لعام 2024، حيث تصدر ماتش الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا قائمة لحظات كرة القدم المصرية الأكثر بحثًا، وجاء ماتش مصر ضد الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثانية، يليه الرأس الأخضر ضد مصر في المركز الثالث.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ماتش مصر ضد غانا، بينما احتل الأهلي ضد مازيمبي المرتبة الخامسة.

وفي المركز السادس جاء ماتش مصر ضد موزمبيق، يليه الزمالك ضد الأهلي في المرتبة السابعة.

واحتل ماتش سيمبا ضد الأهلي المركز الثامن، بينما جاء ماتش ميدياما ضد الأهلي في المرتبة التاسعة.

واختُتمت القائمة بماتش بوتسوانا ضد مصر في المركز العاشر.