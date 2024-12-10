منها دومتي وبيبسي وكنور.. 7 شركات رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر

كتبت- دينا كرم:

شهد شهر ديسمبر الجاري ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية، شملت العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل بيبسي، كادبوري، كنور، وجهينة، ودريم، ودومتي، ودانون.

وبحسب مصادر تحدثت لمصراوي، تفاوتت الزيادات بين المنتجات، حيث ارتفعت بعض الأصناف ارتفاعا وصل إلى 7 جنيهات للمنتج الواحد، بينما تراوحت زيادات منتجات أخرى بين جنيهين و5 جنيهات.

شركة بيبسي

ورفعت شركة بيبسي أسعار بعض منتجاتها مثل بيبسي "الزجاجة البلاستيك الصغيرة"، بقيمة جنيهين، حيث ارتفع سعر بيبسي"بلاستيك" 250 ملي، إلى 9.50 جنيه، مقابل 7.50 جنيه قبل الزيادة، بارتفاع جنيهين، ورفعت الشركة سعر بيبسي بلاستيك 330 ملي إلى 11.50 جنيه، مقابل 9.50 جنيه، بارتفاع جنيهين.

شيكولاته كادبوري

رفعت شركة موندليز العالمية أسعار بعض منتجاتها مثل الشيكولاتة "كادبوري" بين 3 جنيهات و5 جنيهات للقطعة الواحدة، حيث ارتفع سعر شيكولاتة كادبوري بابلي 13 جرام إلى 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات، وشيكولاتة كادبوري بابلي 28 جرام إلى 20 جنيها مقابل 15 جنيها، كما زاد سعر شيكولاته كادبوري 50 جرام إلى 50 جنيها مقابل 45 جنيها، قبل الزيادة، وصعد سعر شيكولاته كادبوري كبيرة 90 جم إلى 75 جنيها مقابل 70 جنيها قبل الزيادة.

منتجات كنور

رفعت شركة كنور أسعار بعض منتجاتها، بزيادة تتراوح بين جنيه و 7 جنيهات، حيث ارتفع سعر برطمان صلصة كنور 360 جرام الى 52 جنيها، مقابل 45 جنيها قبل الزيادة، وزاد سعر ظرف صلصة كنور الي 8 جنيهات، مقابل 7 جنيهات، وارتفع سعر خلطة بطاطس كنور الي 4 جنيهات، مقابل 3 جنيهات.

كما زاد سعر خلطة بشاميل وخلطات كنور الي 14 جنيها، مقابل 12 جنيها، كما ارتفع سعر مرقة كنور 8 مكعب دجاج او لحمة او خضار الي 13 جنيها، مقابل 12 جنيها، وارتفع سعر مرقة كنور 12 مكعب الي 17 جنيها، مقابل 15 جنيها، وارتفع سعر خلطة فيجيتار صغير عادي او حار الي 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات.

جهينة

رفعت شركة جهينة أسعار بعض متجاتها، بزيادة تتراوح بين، جنيه وجنيهين ، حيث ارتفع سعر زبادو صغير 220 جرام الي 16 جنيها مقابل 15 جنيها قبل الزيادة، كما زاد سعر زبادو كبير 440 جرام الي 27 جنيها، مقابل 25 جنيها قبل الزيادة.

منتجات دريم

ورفعت شركة دريم أسعار بعض منتجاتها، حيث زاد سعر البالته لجيلي دريم الكرتونه إلي 137.3 جنيه والقطعة بسعر 11.68 ، وسعر كريم شانتيه الكرتونه الي 187.35 جنيه وسعر القطعه 15.97 ، كما زادت أسعار كريم كراميل دريم الكرتونه إلي 208.5 جنيه، وسعر القطعه 17.74، وارتفع سعر كيك دريم إلى 46 جنيه ، وكيك شيف إلي 120 جنيه للبالته، و القطعه بسعر 5.11 جنيه، وارتفع سعر بالته الفانيليا إلى 70.5 جنيه، والقطعة 75 قرشا.

كما زاد سعر خميرة دريم إلي 96 جنيه للبالته، وزاد سعر الكاكاو الخام إلي 341 جنيه للبالته بعد الزيادة، والقطعه بسعر 58.13 جنيه ، وارتفع سعر الكاكاو شوكو إلي 121 جنيه، والقطعة بسعر 20.63 جنيه.

دانون

وارتفعت أسعار زبادي دانون، حيث بلغ زاد سعر دانون نيستي فراولة الي 11 جنيهًا، وبلغ سعر دانون الكبير طبيعي نحو 14 جنيهًا، كما زاد سعر دانون السوبر طبيعي الي 6 جنيهات، وارتفع سعر دانيت شوكولاتة الي 12 جنيها، وزاد سعر دانيت كريم كراميل بنحو 8 جنيهات، وزاد سعر دانجو السوبر فراولة الي 6 جنيهات.

دومتي

ارتفع سعر كرتونة دومتي بلس كيلو الي 830 جنيها، وزاد سعر كرتونة دومتي بلس 250-500 جرام الي 375 جنيها، وكرتونه دومتي بلس 125 جرام ارتفع الي 390 جنيها، كما زاد سعر كرتونة دومتي بلس 80 جرام الي 315 جنيها.