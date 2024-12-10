إقبال ضعيف على زينة الكريسماس والأسعار تقفز 25% هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن السوق يشهد إقبال ضعيف للغاية علي شراء زينة وهدايا الكريسماس، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف صفا، أن أسعار زينة وهدايا الكريسماس ارتفعت هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبدأ أسعار الأشجار الصغيرة من 100 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه حسب الحجم، وذلك يدفع الأسر المصرية لإعادة استخدام أشجار الكريسماس القديمة وزينتها بدلاً من شراء جديدة.

وأشار صفا، إلى أن زينة الشجرة مثل تماثيل بابا نويل الصغيرة شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث كانت تباع بجنيه أو جنيهين في السنوات السابقة، لكنها الآن تبدأ من 15 جنيهًا وتصل إلى 40 جنيهًا، ونفس الأمر علي البلورات التي تعلق علي الشجرة.

وأوضح صفا، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، هو أن جميع منتجات الكريسماس مستوردة، فقد ارتفع سعر الدولار الجمركي من 30 جنيهًا إلى 51 جنيهًا، وهذه المنتجات تخضع لرسوم جمركية بنسبة 60%، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، ورسوم تنمية موارد دولة بنسبة 10%.

وقال: "المستورد بيدفع 150% من قيمة المنتج كرسوم وضرائب، وبالتالي انعكس ذلك على أسعار المنتجات التي أصبحت بعيدة تمامًا عن متناول الأفراد".

وأكد علي أنه، حتى المنتجات المحلية التي تمثل حوالي 20% من المنتجات الموجودة في السوق، أصبحت مرتفعة التكلفة، لأن كل مستلزمات إنتاجها مستوردة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وتابع صفا، أن المحلات التجارية التي بدأت في عرض منتجات الكريسماس لم تحقق أي مبيعات حتى الآن، قائلًا: "السوق نايم والناس بتدور على الأساسيات مش الكماليات، والأسعار الحالية لا تتناسب مع دخل الأسرة المصرية".

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