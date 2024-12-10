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عبد المنعم والدحدوح.. أكثر 10 شخصيات بحثًا على جوجل مصر خلال 2024

04:54 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محمد عبد المنعم

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كتبت- آية محمد:

أعلنت Google اليوم عن قوائم البحث الأكثر شيوعًا لعام 2024، وجاء لاعب كرة القدم محمد عبد المنعم في بداية قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا، يليه وسام أبو علي في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفنانة جميلة عوض، ومن ثم الفنان صبحي خليل في المرتبة الرابعة.

واحتل اللاعب يحيى عطية الله المرتبة الخامسة، وفي المركز السادس جاء لاعب كرة القدم أشرف داري، يليه الصحفي معتز عزايزة في المرتبة السابعة.

واحتل الفنان حسين فهمي المركز الثامن، بينما جاء لاعب كرة القدم يوسف أيمن في المرتبة التاسعة.

واختُتمت القائمة بالصحفي وائل الدحدوح في المركز العاشر.

محمد عبد المنعم جوجل مصر الدحدوح
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