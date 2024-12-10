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التقرير السنوي.. أكثر 10 افلام بحثا على جوجل خلال 2024

04:53 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

جوجل

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كتبت- آية محمد:

أعلنت Google اليوم عن قوائم البحث الأكثر شيوعًا لعام 2024، حيث تصدر فيلم "ولاد رزق 3" قائمة الأفلام الأكثر بحثًا، وجاء فيلم "شقو" في المرتبة الثانية، يليه السرب في المركز الثالث.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الإسكندراني، بينما احتل الحريفة المرتبة الخامسة.

وفي المركز السادس جاء فيلم أبو نسب، يليه اللعب مع العيال في المرتبة السابعة.

واحتل فيلم Inside Out 2 المركز الثامن، بينما جاء فاصل من اللحظات اللذيذة في المرتبة التاسعة.

واختُتمت القائمة بفيلم Venom في المركز العاشر.

جوجل أكثر 10 افلام بحثا فيلم ولاد رزق 3
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