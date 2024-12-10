راية القابضة تستهدف زيادة حصيلة إيراداتها من الدولار 50% خلال 3 سنوات المقبلة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن المجموعة تستهدف زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من 15% إلى 50% خلال 3 سنوات مقبلة من خلال دعم نمو حصيلة التصدير والتوسع في السعودية.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن شراكة استثمارية بين راية داتا وصندوق Africa50، أن المجموعة تستهدف التوسع خارجيا حيث تسعى دخول السوق السعودي الذي يعد من الأسواق الواعدة بالمنطقة مستهدفا التركيز على 4 قطاعات هي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والخدمات التعهيد.

وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن جذب استثمار بقيمة 15 مليون دولار في شركة راية داتا سنتر (RDC)، التابعة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بقيادة صندوق Africa50، المستثمر ومدير الأصول لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب استثمار إضافي بقيمة 10 ملايين دولار سوف تضخه شركة راية لتكنولوجيا المعلومات إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة.

وسيتم توجيه هذه الاستثمارات لبناء مركز بيانات جديد من المستوى الثالث (Tier III)، وتسعى راية داتا سنتر من خلال هذا المشروع إلى دعم وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، وتلبية الطلب المتزايد على القدرات المتقدمة للبيانات وخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة.

وقال أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن هذه الشراكة تمثل رؤيتنا في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر ووضعها كمركز تكنولوجي إقليمي، كما إنها تعكس التزامهم المشترك بالابتكار، وتعزيز الاتصال الرقمي، ودفع النمو المستدام في القطاعات المختلفة.

وأضاف أنه مع تطوير مركز البيانات الجديد من الفئة Tier III، ستتمكن راية داتا سنتر من توفير بنية تحتية رقمية موثوقة، قابلة للتوسع، ومعتمدة في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام راية القابضة بتنفيذ مشاريع رائدة تخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وتعزز التقدم الاقتصادي، وتتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة.

وقال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إن راية داتا سنتر تلتزم بتقديم بنية تحتية سحابية بمعايير عالمية، تتميز بالأمان والموثوقية، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في مصر والمنطقة.

وأوضح أن شراكتنا مع صندوق أفريقيا 50 تعزز من قدرتنا على دعم النمو الاقتصادي الرقمي متوقعا بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الابتكار الرقمي، وضمان استدامة تقديم الخدمات الحيوية بمستويات عالية من الكفاءة.

وقال رازا حسناني، المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات البنية التحتية في Africa50، إن هذا الاستثمار يمثل ركيزة أساسية في محفظة مراكز البيانات المتنامية بسرعة في إفريقيا.

وأوضح أن مراكز البيانات الحالية والمستقبلية لـ راية داتا سنتر ستدعم جهود التحول الرقمي للحكومة المصرية وتوفر البنية التحتية الرقمية اللازمة لنمو النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في البلاد.