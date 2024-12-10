الأكثر بحثا على جوجل 2024: الأهلي ضد سيراميكا ومنعم يتصدر الشخصيات وولاد رزق السينما

كتبت: آية محمد:

أعلنت Google اليوم عن العبارات والمواضيع الأكثر بحثًا في عام 2024 ضمن قوائم سنوية تسلّط الضوء على طلبات البحث الأكثر رواجًا، مشيرةً إلى أنّ حجم البحث حقّق ارتفاعًا كبيرًا وثابتًا مقارنةً بعام 2023.

تغطي القوائم مواضيع متنوعة، بدءًا من الأخبار العالمية والشخصيات المعروفة وصولًا إلى عالم الأفلام والرياضة إليكم لمحة سريعة عن الاهتمامات السائدة في مصر.

في فئة الأخبار، احتلّت مشاركة منتخب مصر لكرة القدم في الأولمبياد المرتبة الأولى، تليها مواضيع محلية وإقليمية وعالمية متنوعة، بما يشمل الحرب في فلسطين والانتخابات الأمريكية.

وتصدّر لاعب كرة القدم المصري "محمد عبد المنعم" قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا، يليه "وسام أبو علي"، ما يؤكد مكانة كرة القدم في قلوب المصريين.

ولم تغب السينما عن القائمة، فحظي فيلم "ولاد رزق 3" بشعبية كبيرة، وفي فئة المسلسلات تصدر مسلسل حق عرب القائمة، كما تصدر ماتش الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا قائمة لحظات كرة القدم المصرية.