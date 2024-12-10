هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.25 % إلى مستوى 30617 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 16 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 28.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 31005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.