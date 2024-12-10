مصر تستأجر سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز

كتبت- دينا كرم:

تعاقدت مصر على إيجار وحدة تغويز عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال،وفق ما تحدث به المسؤول مع "الشرق بلومبرج".

وقال المسؤول، إن الوحدة الجديدة هي الثالثة التي تتعاقد عليها البلاد، ومن المتوقع أن تصل ميناء السخنة بحلول شهر يونيو المقبل،

وجاءت تصريحات المسؤول بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضية، عن اتفاقها مع شركة "نيوفورترس" الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة على أن تبدأ العمل خلال النصف الثاني من 2025، بالإضافة للوحدة المتواجدة حالياً (هوغ غاليون).

وأضاف أن، الوحدات الثلاث ستقوم باستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية لتزويد مصر والأردن بالوقود خلال أشهر الصيف المقبل.

وكانت وقّعت عمان والقاهرة، الشهر الماضي، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستغل بموجبه الأردن وحدات التخزين والتغويز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.

وبدأت وزارة البترول المصرية في إنشاء خط أنابيب غاز إضافي بميناء السخنة وربطه بالشبكة القومية للغازات، وذلك لاستقبال الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي الذي سيتم استقباله عبر وحدات التغويز، وفقاً للمسؤول الحكومي.

وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظراً للتناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق بلومبرج" في تصريحات سابقة.