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القابضة الكيماوية ترفع حصتها إلى 87.29% في الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"

02:16 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الشركة العامة لصناعة الورق

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قامت بزيادة حصتها في راكتا لتصل لـ 87.29% مقابل 86.91% قبل تنفيذ الصفقة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة إلى البورصة، أنه متوسط سعر الشراء بلغ 18 جنيها للسهم بقيمة إجمالية للصفقة تصل لـ 2.05 مليون جنيه لعدد أسهم بلغت 114080.

وتعد الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتأسست الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" عام 1958 وهي إحدى الشركات الحكومية المصرية التي تعمل في مجال صناعة الورق ومنتجاته.

الشركة العامة لصناعة الورق راكتا القابضة الكيماوية
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