مصر والسعودية تقلصان زمن الإفراج الجمركي من 3 أيام لـ 3 ساعات

وكالات

اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فقط بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني، وفقًا للشرق بلومبرج.

وأضاف التقرير، أن تلك التصريحات تأتي بعد أيام من توقيع "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية اتفاقية مع "مصلحة الجمارك المصرية" للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.

وبحسب الشرق، أضاف نائب الوزير أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة.

وتابع الكيلاني، أنهم يعملون على (إدخال) تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية".

وأكد الكيلاني، على أن الاتفاقية الجديدة ستضاعف حجم التبادل التجاري وتسرع الصادرات بين البلدين.

وتسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية نحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري، بحسب ما قاله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله لـ"الشرق" الشهر الماضي.