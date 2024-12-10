راية القابضة توافق بشكل مبدئي على عرض الاستحواذ المقدم لإحدى شركاتها التابعة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة Africa 50 للاستحواذ على حصة 42.9% من إجمالي رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات "التابعة" في صفقة استثمارية بإجمالي مبلغ 15 دولار؛ لدعم وتمويل لبناء مركز بيانات في مصر.

وجاء ذلك وفق الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، أنه فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( منفردين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية تمهيدًا للتوقيع على العقود بعد دراستها.

وتابع أنه قد فوض مجلس الادارة رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات وتحديد أتعابة.

ويذكر أن شركة راية لخدمات مراكز البيانات تعد إحدى الشركات التابعة لشركة راية للنظم أو ما يعرف بها بشركة راية لتكنولوجيا المعلومات والمملوكة بنسبة 100% من شركة راية القابضة.

وتساهم شركة راية لخدمات مراكز البيانات بنسبة 5% من الإيرادات السنوية لراية للنظم والتى تساهم بنسبة 23% من الإيرادات السنوية لراية القابضة، ويبلغ راس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات 3 مليون جنيه ويبلغ حقوق ملكيتها 43 مليون جنيه في عام 2023.