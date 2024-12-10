الإحصاء: التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتراجع إلى 25% في نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر أكتوبر الماضي.

وأرجع الإحصاء، تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 12.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.2%.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.4%، مجموعة الدخان بنسبة 7.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.1%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.1%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%.