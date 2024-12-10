لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإحصاء: التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتراجع إلى 25% في نوفمبر

10:14 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

التضخم السنوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر أكتوبر الماضي.

وأرجع الإحصاء، تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 12.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.2%.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.4%، مجموعة الدخان بنسبة 7.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.1%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.1%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%.

التضخم السنوي نوفمبر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"