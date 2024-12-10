ارتفاع الجمبري... أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيها..

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 330 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.