شريحة "eSIM".. كيف تفعلها على هاتفك؟

كتبت- آية محمد:

يبحث العديد من العملاء عن خطوات تفعيل شريحة "eSIM" المدمجة على الهواتف الذكية "الموبايل" مع قرب شركات المحمول العاملة بمصر من تفعيلها لكن بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على بدء تقديم الخدمة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر الشريحة eSIM الإلكترونية بطاقة رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية.

ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، أي يمكن استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

وشريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

يمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية (eSIM) بعد شرائها على الفور من خلال تطبيق إحدى شركات المحمول- فودافون وأورانج والاتصالات والمصرية للاتصالات بعد التأكد من توافق "الموبايل" المستخدم مع الشريحة الإلكترونية.

خطوات تفعيل شريحة eSIM

- أدخل الشريحة، وأمسح رمز QR ضوئيًا، ثم اختر باقتك الشهرية.

- قم بمسح بطاقتك الشخصية القطرية أو جواز السفر الخاص بك وأكمل التحقق.

- قم بقراءة الشروط والأحكام والتوقيع عليها، وبذلك تكون جاهزًا وسيتم تفعيل باقتك الشهرية.

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