مع قرب طرحها.. ما هي شريحة "eSIM" وهل تعمل على هاتفك؟

كتبت- آية محمد:

تبدأ شركات المحمول العاملة في مصر تفعيل شريحة "eSIM" المدمجة على الهواتف الذكية "الموبايل" بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتبيع شركات المحمول الثلاثة فودافون واتصالات وأورانج والمصرية للاتصالات شريحة "eSIM" التي تتيح للعملاء الذين يستخدمونها تفعيل باقاتهم والاتصال بالشبكة دون الحاجة إلى شريحة SIM فعلية.

وتعتبر الشريحة eSIM الإلكترونية بطاقة رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، أي يمكن استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

وشريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

تعرف على أنواع الهواتف المختلفة التي تدعم شريحة "eSIM" وفق ما نشرته شركة "فودافون" بعد تفعيلها من تطبيق "My Vodafone "هي: